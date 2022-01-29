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Путешественник из Карелии прибыл в Севастополь, чтобы доехать оттуда до Владивостока на велосипеде

Новости. Общество
14:37, 30 Января 2022
фото: страница Михаила Шафоростова в ВК

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Путешественник из Карелии Михаил Шафоростов вышел на старт одиночного велопробега «Севастополь – Владивосток».

Житель Кондопоги Михаил Шафоростов накануне прибыл в Севастополь, откуда через четыре дня планирует начать одиночный велопробег до Тихого океана. Об этом Михаил рассказал в соцсетях.

«Я прибыл на место, где несколько месяцев назад завершился мой велопуть от дома до Крымского полуострова. Я в Севастополе. Увидев голый асфальт и зеленую травку, почувствовав тепло солнышка и морской ветер, я понял, что такого января у меня еще точно не бывало.

Контраст придает значимости. А сравнение помогает почувствовать эту значимость: утро - солнце, вечер - град с дождем! И вновь ждешь солнышка, не привыкая к его теплу!».

За спиной велопушественника уже 26 тыс. километров, из которых 11 тыс. км за 2021 год.  

«С мая по август я объехал два крупнейших озера Европы - Онежское и Ладожское. Позже, махнул на север и почти добрался до Мурманска. И вот, объездив почти всю Карелию, я решился на отчаяно-важный для себя трип на четыре тысячи километров - из Карелии до Севастополя! И за 34 дня я сделал это! Это было потрясающе и мне не хотелось возвращаться домой после долгих пяти недель странствий» - вспоминает Михаил Шафоростов.

Велосипедист признался, что уже в октябре прошлого года знал, что обязательно отправится в новый поход и готовился к нему.

«И вот, 2022 настал. В скором времени я отправлюсь в одиночный поход по России с юго-запада на восток! С конечной точки предыдущего трипа к Тихоокеанскому побережью! И все своим ходом на железном коне - велосипеде! Буду рад приглашениям в гости в пути! И тем, кто покажет город!» - пишет кондопожанин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-30 14:59:46
Молодец, так мало кто может. Успеха ему. Есть на что жить и смысл есть. :)
Гость
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