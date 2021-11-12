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Разноцветный медведь переместился на набережную Петрозаводска

Новости. Общество
16:33, 17 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Новогодние конструкции, закупленные в прошлом году, устанавливают в столице Карелии на новые места.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис вместе с представителями администрации Петрозаводска проверила ход работ по украшению города к Новому году.

В этом году новые конструкции город не закупал, так как много новогодних украшений приобрел в 2019 и 2020 году.

«Мы расставляем эти новогодние конструкции на новые места, чтобы жители и гости Петрозаводска смогли посмотреть на них немного с другой стороны. Из нового — на площади Гагарина появятся светящиеся цифры — 2022», — сказала замначальника управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис обратила внимание, что разноцветный медведь с площади Кирова переместился на набережную Онежского озера.

«Это волшебно выглядит. Мишка как будто выходит к нам из озера и несет новогоднее настроение. Рядом с ним волшебные деревья, и, когда смотришь, чувствуешь, что Новый Год действительно приближается», — отметила Надежда Дрейзис.

Подробнее об украшении города к Новому году читайте здесь.

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