Рейды по поиску пьяных водителей пройдут в Карелии в майские праздники

На территории Прионежского района до 10 мая будут проходить профилактические рейды «Нетрезвый водитель».

С 29 апреля по 10 мая сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по проверке водителей на состояние опьянения. На определённых участках дорог будут проводиться сплошные проверки транспорта. Об этом информирует полиция Прионежского района.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель устроил гонки в центре Петрозаводска, пытаясь уйти от полиции.