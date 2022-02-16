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Рейсы мусоровозов отменены в городе Карелии из-за опасности на дорогах

Новости. Общество
13:07, 18 Февраля 2022
фото: Ооо Мса / ВК

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В Костомукше мусоровозы не выйдут в вечерние рейсы из-за неблагоприятных дорожных условий.

Сегодня в Костомукше из-за неблагоприятной дорожной обстановки отменены все вечерние объезды мусоровозов. Об этом информирует паблик органов местного самоуправления Костомукшского городского округа со ссылкой на коммунальщиков — компанию ООО «МСА».

«Вывоза мусора сегодня не будет! Благодарим за понимание!», — говорится на странице компании, осуществляющей вывоз мусора в Костомукше.

Ранее администрация Костомукши предложила водителям не садиться за руль из-за сложных погодных условий.

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