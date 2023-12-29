Россиян испугали тройной эпидемией - тридемией

В РФ началась тридемия — тройная вирусная эпидемия, при которой одновременно распространяются ОРВИ, грипп и COVID-19.

Как пишут «Известия», во вторник, 9 января, некоторые эксперты заявили о том, что в России началась тридемия — тройная вирусная эпидемия, при которой одновременно распространяются ОРВИ, грипп и COVID-19.



По данным федерального издания, к середине сезона гриппа 2023/24 годов в России заболеваемость остается на стабильно высоком уровне. Так, за неделю 18–24 декабря зараженность выросла еще на 5%, заявил Роспотребнадзор.

«В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.



При этом с сентября в России идет прививочная кампания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поставила задачу достигнуть показателя в 60% привитого населения для предотвращения эпидемии гриппа. В ведомстве рассказали «Известиям», что по итогам 49 недели — то есть к 10 декабря — вакцинацию от гриппа прошли почти 52,5% граждан от общего населения страны.



Отметим, к 8 января в Карелии зафиксировали 211 случаев заболевания COVID-19 и 6 029 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидпорога на 50%. В основном болеют дети 7-14 лет (+76%), а также подростки и взрослые от 15 лет и старше (+145% к уровню эпидпорога).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3 724 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидпорога на 24%.



Напомним, ранее стало известно о том, что многие классы в петрозаводских школах начали учиться дистанционно.