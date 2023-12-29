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С завтрашнего дня школы Петрозаводска будут частично учиться дистанционно

Новости. Общество
22:00, 08 Января 2024
фото: © Алексей Бородин / ТАСС

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Многие классы петрозаводских школ не начнут учебу в привычном формате.

Как сообщили в нескольких пабликах петрозаводских школ, по предложению Роспотребнадзора многие классы переводятся на дистант в связи с увеличением заболевших в городе.

«По рекомендациям Роспотребнадзора в связи с подъемом заболеваемости и с учетом мониторинга заболеваемости Комитетом социального развития Администрации Петрозаводского городского округа принято решение с завтрашнего дня и до понедельника (15.01):
— перевести на дистант 7,8 и 10 классы (обучение будет организовано в Сферуме);
— закрепить классы за кабинетами без переходов (11А класс закрепляется за кабинетом 317)
— отменить дополнительное образование (переводится на дистант);
— усилить в образовательных организациях контроль за соблюдение санитарных правил», — написали в официальном паблике лицея №13 Петрозаводска.

Подобные объявления содержатся и в пабликах Университетского лицея, средней школы 10 им. А. С. Пушкина, средней школы №2 и других.

Мэр Петрозаводска Инна Колыхматова в своем профиле уточнила, что «городская Администрация получила рекомендации Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия. С целью предотвращения массового распространения гриппа, COVID-19, внебольничных пневмоний среди учащихся подросткового возраста в образовательных учреждениях и минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости предложено внести определенные изменения в организацию учебного процесса. С учетом этого принято решение с 9 января организовать для учащихся 7, 8 и 10 классов дистанционный режим обучения сроком на 7 дней. Учащиеся с 1 по 6, 9 и 11 классов продолжат ходить в школы в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных противоэпидемических мер. Будем наблюдать за наполнением классов. При росте числа отсутствующих по болезни - не исключаем варианта вывода классов на карантин.
С 9 января также приостанавливается на 7 дней работа организаций дополнительного образования. Занятия, при наличии возможности, будут проводиться дистанционно», -  сообщила мэр.

Напомним, что по информации регионального управления Роспотребнадзора, к 1 января в республике зарегистрировали 263 случая заболевания COVID-19 и 8 211 случаев ОРВИ и гриппа. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 42,1%, в основном болеют люди 15 лет и старше. Из-за повышенной заболеваемости на карантин закрыты 310 классов в 33 школах. Полностью закрыты три СОШ в Петрозаводске.

 

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