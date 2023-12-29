Россиянам назвали сумму налогового вычета, которую они могут вернуть в 2024 году

В России с 1 января повысился размер социальных налоговых вычетов.

С 1 января увеличивается размер социальных налоговых вычетов, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года, пишет РИА Новости.

Документ подготовили в рамках реализации положений послания президента Федеральному собранию. Как отмечал один из его инициаторов спикер Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые, они работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и экономики страны.

Как следует из закона, теперь максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении вычета по НДФЛ на обучение ребенка, составляет 110 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч; на собственное обучение, лечение (в том числе членов семьи) и покупку лекарств — 150 тысяч рублей вместо 120 тысяч, сообщает информагентство.

Предельная сумма расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги также повысилась со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть сумма, которую россияне могут вернуть, увеличился с 6,5 тысячи до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 тысячи до 19,5 тысячи, сообщает РИА Новости.