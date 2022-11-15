Российский Дед Мороз отведает в Карелии авторские оливье и селедку под шубой

Российский Дед Мороз вместе с известным шеф-поваром России Константином Ивлевым проведут в Карелии гастрономический конкурс.
В эту субботу, 17 декабря, главный волшебник из Великого Устюга встретится с нашим карельским Талвиукко в его резиденции в Чалне. Вместе с известным шеф-поваром России Константином Ивлевым Морозы назовут победителей гастрономического конкурса. Об этом пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Участники конкурса представят на суд популярного теле-шефа Константина Ивлева авторские оливье и селедку под шубой.
«Знаю, что Дед Мороз и Талвиукко приготовили для взрослых и маленьких участников этой встречи интересную программу. Российский Дед Мороз будет ждать детей с 12:00, итоги конкурса подведут в 15.00. Приезжайте в Чалну на праздник!» — пишет Парфенчиков.
Ранее сообщалось, в Карелии пройдет третий полуфинал IV Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо. Победители конкурса на лучший оливье получат эксклюзивный символ Нового года от компании «Кольчугинский мельхиор» — медный мармит с уникальной гравировкой и орнаментом, а также сервировочную салатную пару. Автор лучшей селедки под шубой получит сертификат на приобретение шубы несъедобной.
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