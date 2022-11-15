Реклама

Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Россияне назвали 10 самых нелюбимых марок автомобилей
12.12.2022 22:00
Стали известны подробности аварии в Петрозаводске, где грузовик сбил подростка
Сегодня 10:24

Российский Дед Мороз отведает в Карелии авторские оливье и селедку под шубой

Новости. Общество
16:49, 13 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Российский Дед Мороз вместе с известным шеф-поваром России Константином Ивлевым проведут в Карелии гастрономический конкурс.

В эту субботу, 17 декабря, главный волшебник из Великого Устюга встретится с нашим карельским Талвиукко в его резиденции в Чалне. Вместе с известным шеф-поваром России Константином Ивлевым Морозы назовут победителей гастрономического конкурса. Об этом пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Участники конкурса представят на суд популярного теле-шефа Константина Ивлева авторские оливье и селедку под шубой.

«Знаю, что Дед Мороз и Талвиукко приготовили для взрослых и маленьких участников этой встречи интересную программу. Российский Дед Мороз будет ждать детей с 12:00, итоги конкурса подведут в 15.00. Приезжайте в Чалну на праздник!» — пишет Парфенчиков.

Ранее сообщалось, в Карелии пройдет третий полуфинал IV Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо. Победители конкурса на лучший оливье получат эксклюзивный символ Нового года от компании «Кольчугинский мельхиор» — медный мармит с уникальной гравировкой и орнаментом, а также сервировочную салатную пару. Автор лучшей селедки под шубой получит сертификат на приобретение шубы несъедобной.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.12.2022, 12:41
Опасное бессимптомное заболевание выявлено у 26 жителей Карелии с начала года
09.12.2022, 15:27
Новый карьерный самосвал начал работать на ГОКе в Карелии
09.12.2022, 17:30
Глава Минтранса Карелии рассказал, куда жители республики смогут летать из Петрозаводска
08.12.2022, 12:14
Консульство Финляндии в Петрозаводске объяснило ситуацию с выдачей виз перед Новым годом
08.12.2022, 22:00
Названа самая опасная зимняя обувь
06.12.2022, 06:45
Как лечить грипп – 9 советов

Чтиво

12.12.2022 15:30
Без политики
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
Лучшему в Карелии потребительскому обществу — Петрозаводскому ГорПО 12 декабря исполнилось 64 года, и уже 35 лет им успешно руководит заслуженный работник торговли РК Борис Львович Махренский.
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
архив чтиво

Медиа

Жилой комплекс «Каскад» — волшебство рядом
Сегодня 10:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.