В Петрозаводске шеф Ивлев выберет самый вкусный оливье

Финальный этап всероссийского конкурса новогодних блюд пройдет в столице Карелии.

Третий полуфинал IV Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо пройдет 16 декабря в Петрозаводске. Креативные рецепты оливье и селедки под шубой проверит популярный теле-шеф Константин Ивлев вместе с Карельским Дедом Морозом, Талви Укко и Россйский Дедом морозом, рассказали организаторы.

Победители конкурса на лучший оливье получат эксклюзивный символ Нового года от компании «Кольчугинский мельхиор» – медный мармит с уникальной гравировкой и орнаментом, а также сервировочную салатную пару. Автор лучшей селедки под шубой получит сертификат на приобретение шубы несъедобной.

Конкурс организовала компания Ivlev group. Участвовать могут все желающей. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте bestsalad.ru и представить свои салата на дегустацию 12 декабря, в Санкт-Петербурге 14 декабря или в Петрозаводске 16 декабря.