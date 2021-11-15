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08.01.2022 17:27

Рубки леса в Карелии будут на 100% компенсироваться лесовосстановлением

Новости. Общество
12:23, 09 Января 2022
фото: © Альберт Мансуров

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Министерство природных ресурсов Карелии планирует добиться 100%-ного восстановления лесов к 2024 году.

Об этом сообщил «Столице на Онего» глава министерства Андрей Карпилович.

По его словам, уже в 2021 году в Карелии был перевыполнен план по лесовосстановлению.

«Рост произошел как за счет компенсационного лесовосстановления, которое ведут компании при строительстве инженерной инфраструктуры, например, ЛЭП, так и за счет посадок, которые проводят лесозаготовители. Объем рубок вырос, и, соответственно, вырос объем искусственных посадок… К 2024 году мы ставим задачу по нацпроекту „Экология“ достичь 100%-ного баланса выбытия и воспроизводства лесов», — сказал Карпилович.

Как министерство собирается добиться такого результата, читайте в интервью руководителя ведомства.

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Комментарии

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кир
2022-01-09 15:07:32
Лес не растет быстрее, чем его рубят, - сказал кот и пошёл спать.
Гость
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