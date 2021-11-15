Рубки леса в Карелии будут на 100% компенсироваться лесовосстановлением

Министерство природных ресурсов Карелии планирует добиться 100%-ного восстановления лесов к 2024 году.

Об этом сообщил «Столице на Онего» глава министерства Андрей Карпилович.

По его словам, уже в 2021 году в Карелии был перевыполнен план по лесовосстановлению.

«Рост произошел как за счет компенсационного лесовосстановления, которое ведут компании при строительстве инженерной инфраструктуры, например, ЛЭП, так и за счет посадок, которые проводят лесозаготовители. Объем рубок вырос, и, соответственно, вырос объем искусственных посадок… К 2024 году мы ставим задачу по нацпроекту „Экология“ достичь 100%-ного баланса выбытия и воспроизводства лесов», — сказал Карпилович.

Как министерство собирается добиться такого результата, читайте в интервью руководителя ведомства.