РУСАЛ и власти Карелии восстановят земли вокруг хранилища промышленных отходов в Надвоицах

РУСАЛ и правительство Карелии договорились вместе охранять окружающую среду, сообщили власти региона.

Соглашение между Карелией и одним из крупнейших в мире производителей алюминия подписали глава республики Артур Парфенчиков и директор по операционной деятельности дирекции по новым проектам АО «РУСАЛ Алюминий Менеджмент» Юрий Моисеев.



Ключевой пункт соглашения – экологическое восстановление земель и улучшение условий окружающей среды на территории хранилища промышленных отходов в поселке Надвоицы. Хранилище эксплуатируют с 1987 года.



Согласно документу, стороны разработают и утвердят экологические мероприятия, нивелирующие негативное

воздействие от отходов ныне закрытого Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗа).



РУСАЛ берет на себя все расходы, связанные с рекультивацией объекта.



«У нас очень тесные партнерские отношения, мы реализуем важные для республики промышленные проекты. Завод «Русский радиатор» в Надвоицах активно развивается.

Это очень правильное решение с точки зрения сохранения промышленного потенциала в арктической части Карелии, - отметил Парфенчиков. – Сегодня видим активный,

инициативный посыл наших партнеров из бизнеса в части охраны окружающей среды. Это говорит о серьезной социальной ответственности компании».



Компания РУСАЛ ведет модернизацию действующих производств, строит новые предприятия.



«Мы готовы провести на полигоне промышленных отходов в Надвоицах работы по изысканию, проектированию и рекультивации. Все необходимые финансы для реализации

этого проекта выделены», - сообщил Моисеев.



По вопросам улучшения экологической обстановки в республике стороны договорились взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, сотрудничать с

общественными и некоммерческими объединениями.



Справка:



РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2022 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 4,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на пяти континентах.