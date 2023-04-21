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РУСАЛ и власти Карелии восстановят земли вокруг хранилища промышленных отходов в Надвоицах

Новости. Общество
14:50, 30 Июня 2023
фото: © правительство Карелии

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РУСАЛ и правительство Карелии договорились вместе охранять окружающую среду, сообщили власти региона.

Соглашение между Карелией и одним из крупнейших в мире производителей алюминия подписали глава республики Артур Парфенчиков и директор по операционной деятельности дирекции по новым проектам АО «РУСАЛ Алюминий Менеджмент» Юрий Моисеев.

Ключевой пункт соглашения –  экологическое восстановление земель и улучшение условий окружающей среды на территории хранилища промышленных отходов в поселке Надвоицы. Хранилище эксплуатируют с 1987 года.

Согласно документу, стороны разработают и утвердят экологические мероприятия, нивелирующие негативное
воздействие от отходов ныне закрытого Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗа).

РУСАЛ берет на себя все расходы, связанные с рекультивацией объекта.

«У нас очень тесные партнерские отношения, мы реализуем важные для республики промышленные проекты. Завод «Русский радиатор» в Надвоицах активно развивается.
Это очень правильное решение с точки зрения сохранения промышленного потенциала в арктической части Карелии, - отметил Парфенчиков. – Сегодня видим активный,
инициативный посыл наших партнеров из бизнеса в части охраны окружающей среды. Это говорит о серьезной социальной ответственности компании».

Компания РУСАЛ ведет модернизацию действующих производств, строит новые предприятия.

«Мы готовы провести на полигоне промышленных отходов в Надвоицах работы по изысканию, проектированию и рекультивации. Все необходимые финансы для реализации
этого проекта выделены», - сообщил Моисеев.

По вопросам улучшения экологической обстановки в республике стороны договорились взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, сотрудничать с
общественными и некоммерческими объединениями.

Справка:

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2022 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 4,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на пяти континентах.

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