Саперы уничтожили обнаруженную в Карелии огромную мину (ФОТО)

Операция по уничтожению морской донной мины СГ-1 весом практически в одну тонну, найденной в Ладожском озере рядом с островом Валаам, прошла успешно.
В пятницу, 22 июля, в 21.38 мина времен Великой Отечественной войны была перемещена в безопасное место и уничтожена саперами Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Об этом информирует Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Сообщается, что место для обезвреживания мины специалисты искали достаточно долго, так как на острове Валаам местность скалистая, а по правилам безопасности мину необходимо положить в углубление в земле и затем произвести взрыв.
«Операция по уничтожению СГ-1 прошла оперативно, а главное — безопасно для всех», — сообщили в Госкомитете.
В операции были задействованы специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы из петрозаводского и сортавальского отрядов, сотрудники МЧС и полиции.
Госкомитет выразил благодарность местным жителям, предоставившим необходимую технику и поддержку специалистам.
Ранее сообщалось, что мина весом 900 килограммов обнаружена рядом с Валаамом в Карелии.
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