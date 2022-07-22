Саперы уничтожили обнаруженную в Карелии огромную мину (ФОТО)

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

Операция по уничтожению морской донной мины СГ-1 весом практически в одну тонну, найденной в Ладожском озере рядом с островом Валаам, прошла успешно.

В пятницу, 22 июля, в 21.38 мина времен Великой Отечественной войны была перемещена в безопасное место и уничтожена саперами Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Об этом информирует Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сообщается, что место для обезвреживания мины специалисты искали достаточно долго, так как на острове Валаам местность скалистая, а по правилам безопасности мину необходимо положить в углубление в земле и затем произвести взрыв.

«Операция по уничтожению СГ-1 прошла оперативно, а главное — безопасно для всех», — сообщили в Госкомитете.

В операции были задействованы специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы из петрозаводского и сортавальского отрядов, сотрудники МЧС и полиции.

Госкомитет выразил благодарность местным жителям, предоставившим необходимую технику и поддержку специалистам.

Ранее сообщалось, что мина весом 900 килограммов обнаружена рядом с Валаамом в Карелии.