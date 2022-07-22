Мина весом 900 килограммов обнаружена рядом с Валаамом в Карелии

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БНа / ВК

Саперы Карельской республиканской поисково-спасательной службы будут ликвидировать донную морскую мину весом 900 килограммов, найденную в Ладожском озере рядом с островом Валаам.

Донная морская мина диаметром 1 метр была найдена рядом с валаамской пристанью на глубине 2 метра. Об этом информирует Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Взрывоопасное вещество такого объема нельзя ликвидировать рядом с населенным пунктом. Поэтому мину подняли с помощью специальной техники и переместят на болото, где уничтожат.

Ранее две редакции СМИ в Петрозаводске получили сообщения, что их заминировали.