Сборная Карелии заняла первое общекомандное место на первенстве России по легкой атлетике

Сборная Карелии на первенстве России U18 в Москве заняла первое общекомандное место, сообщил глава республики в соцсети.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил спортсменов и тренерский состав петрозаводской школы олимпийского резерва №3 и назвал имена победителей.



Первое место на дистанции 400 метров с барьерами занял Арсений Киселев. Серебро в метании копья у Евы Икутьевой.



В дисциплине «тройной прыжок» на третью ступень пьедестала поднялась Елизавета Коротянская, а Полина Юрина взяла бронзу в метании копья.



Также Парфенчиков напомнил о том, что в этом году карельские спортсмены получат один из лучших в стране крытых легкоатлетических комплексов. Его строительство завершается в Петрозаводске.