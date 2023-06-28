Стали известны сроки открытия легкоатлетического манежа в Петрозаводске (ФОТО)

Такой уникальный спортивный центр на Северо-Западе есть только у нас и в Мурманске, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В сентябре откроют легкоатлетический манеж ПетрГУ в Петрозаводске. Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в социальной сети.



«Осмотрели спорткомплекс, построенный при федеральной финансовой поддержке, вместе с полпредом президента Александром Гуцаном. Здесь почти все готово к первым тренировкам и соревнованиям. Размеры манежа, его наполнение позволят заниматься практически всеми видами легкой атлетики. А таких беговых дорожек, как в новом комплексе, в Петрозаводске еще не было», - отметил глава Карелии.



По его словам, это уникальный современный спортивный центр, на Северо-Западе подобный есть только в Петрозаводске и в Мурманске.



«Мы уже провели переговоры с федерацией легкой атлетики России, чтобы проводить здесь всероссийские и международные соревнования. Система фиксации результатов, современное оборудование нам это позволяет», - сообщил Парфенчиков.



Манеж практически готов, добавил он.