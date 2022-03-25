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Сегежа Групп поддерживает зимние виды спорта в Сегеже

Новости. Общество
13:06, 28 Марта 2022
фото: © Segezha Group

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В рамках благотворительности предприятие помогает регионам присутствия развивать городскую среду, образование, медицину, экологию и спорт.

Так, в этом сезоне компания выделила на создание ледовых катков и лыжных трасс в Сегеже около 14 млн рублей. Любители популярных здесь видов спорта уже пользуются благоустроенными спортивными площадками.

Городская спортивная секция «Лыжные гонки» получила новый снегоход «Буран» с приспособлениями для прокладки лыжных трасс. Отремонтированы крытый хоккейный корт и открытый каток вблизи Дворца спорта. Специалисты выровняли и заасфальтировали основания двух ледовых площадок, заменили борта уличной хоккейной коробки, организовали места для парковки, отремонтировали дорогу к корту и проложили новую — к открытому катку.

Кардинально улучшилось качество льда — первыми его оценили юные хоккеисты и их наставники. «Раньше покрытие катка было земляное, неровное, подготовить качественный и безопасный лед становилось целой проблемой. Теперь полноценный тренировочный процесс можно начинать уже в ноябре. Более того, когда растает лед, корт планируется использовать для тренировок хоккеистов на роликовых коньках. Новое асфальтовое покрытие нам это позволяет. Учебный процесс теперь не зависит от погодных условий», — говорит тренер-преподаватель отделения ДЮСШ № 1 по хоккею Дмитрий Волков.

Директор МБУ «Молодежный центр» г. Сегежи Татьяна Панас, в чьем управлении находятся оба спортивных объекта, отмечает, что наличие качественного льда на катках позволило в этом году серьезно продвинуться в популяризации зимних видов спорта. Многие городские праздники и массовые катания проходят сейчас на открытом катке.

Директор лыжной секции ДЮСШ № 1 г. Сегежи Николай Гаврилов рассказал, что новый снегоход, переданный школе Сегежским ЦБК, создает более качественную скоростную лыжню — за счет бороны для лыжни и катка для уплотнения снега. «В нынешнем сезоне мы все смогли по достоинству оценить качество лыжной трассы — она стала в разы лучше. Любой подтвердит, что хорошая трасса — одна из главных составляющих успеха лыжников. Уверен, спортивные результаты наших воспитанников в соревнованиях различного уровня будут только улучшаться», — рассказывает тренер.

«Наша компания стремится сделать Сегежу удобной для здорового, спортивного, образа жизни. Развивая инфраструктуру, мы создаем комфортные условия для занятий спортом как на крытых площадках, так и на свежем воздухе», — констатирует советник гендиректора Сегежского ЦБК, депутат республиканского парламента от Сегежского района Натали Карапетян.

В прошлом году комбинат направил на обновление Дворца спорта в Сегеже более 30 млн рублей. Отремонтирован большой бассейн, заменены полы и окна в залах для фитнеса и художественной гимнастики, система безопасности и пожарная сигнализация. Всего за последние пять лет Segezha Group инвестировала в ремонт и оборудование спортивного объекта порядка 70 млн рублей. Компания также поддерживает городскую школу бокса «Ринг»: на приобретение спортинвентаря выделено более 1,5 млн рублей.

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