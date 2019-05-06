Сексолог рассказала, можно ли парам совместно смотреть порно

Сексолог Ольга Власенко ответила на вопрос, не вредит ли партнерам просмотр порно.

Партнерам можно вместе смотреть порновидео, заверила сексолог Власенко. Однако, она уточнила, что стоит идти к этому, если обычная прелюдия в сексе надоела и хочется как-то поэкспериментировать. Так, смотреть видео для взрослых стоит для возбуждения. При этом, эксперт отметила, что не стоит этим злоупотреблять, чтобы не стать порнозависимыми, пишет "ФедералПресс".

По мнению Власенко, совместные просмотры порнороликов нужно устраивать, если, например, у партнеров есть фантазии о групповом сексе, не нет желания воплощать их в жизнь. Видео для взрослых нужно просматривать также и для того, чтобы, как сообщила эксперт, узнать что-то новое и сразу обсудить это с партнером.

"Через видео можно показать и рассказать, как именно вам хочется заняться сексом. Иногда нам сложно рассказать о своих фантазиях. Другое дело – показать их на экране", – отметила эксперт.