Школьник из Петрозаводска стал звездой шоу «Вундеркинды» на федеральном телеканале

Ученик 6 класса Университетского лицея Петрозаводска Марат Дидин стал звездой шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница».

Об 11-летнем гении рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Программа собирает талантливых детей со всей России. Они могут зарабатывать деньги благодаря своим способностям. И вчера команде из десяти юных вундеркиндов удалось обыграть звездных гостей - Юлианну Караулову и Давида Манукяна, которые не смогли угадать таланты ребят - https://wunderkind.friday.ru/, - рассказал Любарский. - Знаменитые певцы предположили, что Марат Дидин пианист, но правильный ответ был – «поет круче Анны Нетребко». Исполнив оперную композицию, юный петрозаводчанин принес команде детей 20 тысяч рублей».

Марат Дидин обладает уникальным академическим вокалом, играет на саксофоне, учится в Детской музыкальной школе № 1 им. Г. Синисало, победил на престижном Конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой. А еще он участвует в постановках Музыкального театра Карелии, пел в Мариинке, в Санкт-Петербургской филармонии и на других крупных площадках. Весной с аншлагом прошел концерт Марата с солисткой Музыкального театра Анастасией Авериной.

«Несмотря на такой серьезный «послужной список», ко всем своим творческим победам Марат относится очень скромно и мечтает связать свою жизнь с оперной сценой. Желаю ему удачи в этом непростом деле и еще раз поздравляю юного вундеркинда, его родителей и педагогов с дебютом на большом экране!», - написал глава Петрозаводска.