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«Егор! Ты настоящий герой!» — десятиклассник из поселка на юге Карелии спас людей на пожаре

Новости. Общество
08:50, 10 Декабря 2023
фото: Ляскельская средняя школа / ВК

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Школьник из Питкярантского района Егор Николаев действовал смело и грамотно во время пожара и помог жильцам дома выбраться из огня.

О юном герое сообщили в официальном паблике Ляскельской средней школы.

«Егор! Ты настоящий герой!» — написали в сети, а также рассказали о том, как все произошло.

Так, в последний день ноября под вечер в поселке Харлу Пткярантского района загорелся двухэтажный  многоквартирный дом на улице Горького. Возгорание произошло в подъезде.

В это время ученик 10 класса Ляскельской средней школы Николаев Егор находился у своей бабушки, которая живет в этом доме на первом этаже. Почувствовав запах гари, он открыл дверь в подъезд и увидел, что там все объято пламенем.

Егор повел себя очень грамотно, без паники, вспомнив все, чему учил на уроках ОБЖ их классный руководитель Дорофеев Кирилл Евгеньевич. Юноша плотно закрыл дверь в квартиру. Закидал ее тряпками, максимально уменьшив тягу воздуха. Намочил полотенца, через которые стали дышать бабушка и десятилетний брат Егора.

Потом подросток вызвал пожарных, открыл окна и помог выбраться всем, кто был в квартире. Затем побежав за лопатой в сарай и увидел стоящих на окне людей. Вместе с Богдановым Константином они нашли лестницу и помогли спуститься со второго этажа многодетной маме с тремя детьми и молодому  человеку. В это время огнеборцы уже боролись с огнем внутри дома.

«Егор! МОЛОДЕЦ! Наш герой! Мы гордимся такими парнями! На таких молодых людей надо равняться! Спасибо тебе!» — написали в паблике школы.

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