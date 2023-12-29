Школьники приладожского поселка пропустят учебу из-за коммунальной аварии

В одной из школ Лахденпохского района республики нет ни света, ни тепла.
Как сообщили в соцсети районные власти, в школе поселка Элисенваара отсутствуют свет и тепло. По этой причине занятия 10 января проводить не будут.
«О дальнейшей работе школы сообщим дополнительно», — написали чиновники.
Электроснабжения нет в большей части поселка Элисенваара.
Также отключены от электрических сетей поселки Асилан и Костамоярви, предупреждали накануне вечером власти Лахденпохского района.
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