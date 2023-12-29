Школьники приладожского поселка пропустят учебу из-за коммунальной аварии

В одной из школ Лахденпохского района республики нет ни света, ни тепла.

Как сообщили в соцсети районные власти, в школе поселка Элисенваара отсутствуют свет и тепло. По этой причине занятия 10 января проводить не будут.



«О дальнейшей работе школы сообщим дополнительно», — написали чиновники.



Электроснабжения нет в большей части поселка Элисенваара.



Также отключены от электрических сетей поселки Асилан и Костамоярви, предупреждали накануне вечером власти Лахденпохского района.





