Школьники узнали о работе одного из градообразующих предприятий Карелии

Учащиеся кондопожской школы пришли на промышленную экскурсию.

Ученики 9 и 11 классов кондопожской школы № 1 познакомились с работой Кондопожского целлюлозо-бумажного комбината. Во время экскурсии, организованной в рамках нацпроекта «Образование», который реализуют по решению президента РФ, ребята побывали в музее комбината и узнали об истории предприятия, увидели процесс создания различной бумаги и ознакомились с самыми востребованными профессиями.

«Нам очень понравилась экскурсия на комбинат. Испытали на себе условия работы в цеху. Своими глазами увидели производство бумаги в Карелии: как ее сушат, режут и упаковывают. Экскурсовод увлекательно и подробно обо всем рассказала. Спасибо проекту „Билет в будущее“, благодаря которому мы узнали о востребованных профессиях в регионе», — поделилась впечатлением ученица 11 класса Дарья Сергина.

В правительстве напомнили, что на сегодняшний день ЦБК является градообразующим предприятием в Кондопоге. На комбинате, где трудится более 4 тысяч человек, востребованы люди самых разных специальностей: от слесарей и водителей до экономистов и специалистов IT-индустрии. После учебы туда приезжают работать выпускники Лесотехнического техникума и ПетрГУ республики, Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербурга и из других вузов.

Всего, как отметили в правительстве, с начала года промышленные экскурсии и профробы посетили больше 1200 школьников, а в проекте «Билет в будущее» приняли участие 6 тысяч подростков, прошедших более 8 тысяч онлайн-диагностик, которые помогают определиться с будущей профессией.