Шофер маршрутки в Петрозаводске рискнул здоровьем пассажиров, пролетев на красный

В сети опубликовано видео грубого нарушения ПДД водителем маршрутки.

В сообществе в социальной сети «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовано видео, на котором водитель пассажирского автобуса проезжает перекресток на красный сигнал светофора.



«Сегодня примерно в 14.13, перекресток Ленина-Антикайнена: автобус летит на красный. Там, конечно, несколько водителей проскакивало, но автобус последний и то, что он рискует жизнями пассажиров, не есть хорошо», - сказано в сообщении.



Ранее мы сообщали о выезде маршруток на встречную полосу.