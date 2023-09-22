Штрафы за нарушения воинского учёта вырастут с 1 октября

В России начинается осенний призыв.

С 1 октября вырастут штрафы за нарушения воинского учёта. Если сейчас они небольшие — от 500 до 3000 рублей — то станут весьма существенными — до 30 тысяч.

В этот день в России начинается осенний призыв, который продлиться до конца года. А с 1 января 2024 года повысится призывной возраст: он будет от 18 до 30 лет. Те, кому исполнится 27 лет на 31 декабря 2023 года, и они уже зачислены в запас, там и останутся.

Сколько придется заплатить за нарушения воинского учёта, знает проект «Жизнь и кошелек».