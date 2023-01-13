Сильный ветер обрушится на Карелию

ЕДДС Петрозаводска предупреждает об ухудшении погодных условий.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 15 января местами по республике ожидается усиление южного, юго-восточного ветра порывами до 15-18 м/с. Порывы ветра сохранятся в течение суток 16 января 2023 года южного, юго-западного направления.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск, сообщили в ЕДДС города.

Ранее синоптики рассказали, ждут ли Карелию крещенские морозы.