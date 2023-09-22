Синоптики обещают этой осенью рост количества «барических депрессий»

По словам научного руководителя Гидрометцентра, это явление подразумевает ненастную погоду и холода.

Число «барических депрессий», обуславливающих ненастную и холодную погоду, начнет активно расти в конце октября. Продолжительность светового дня уже начала уменьшаться после дня осеннего равноденствия, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Через три дня после дня осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи уже сравняется. Начнется заметное уменьшение светового дня. В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному — очень даже», — рассказал он.



По словам Вильфанда, «барические депрессии» приносят, прежде всего, ненастную погоду и похолодания. Самым депрессивным месяцем считается ноябрь.

День осеннего равноденствия в этом году пришелся на 23 сентября.