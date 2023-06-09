«Ситуация очень серьезная»: рыбаки бьют тревогу из-за больной красной рыбы в соседнем с Карелией регионе

Несколько особей больной семги, как будто покрытых плесенью, заметили в Мурманской области.

Любители рыбалки в Мурманской области бьют тревогу. Несколько особей больной семги заметили на реках Варзуга и Кола. Об этом пишет «МК Мурманск».



Издание сообщает, что первый раз в Кольском Заполярье заметили больную рыбу, словно покрытую наростами с плесенью, в 2015 году. Мурманские ученые объяснили, что болезнь называется сапролегниозом.

В связи с этой проблемой, ловлю красной рыбы пришлось на время запретить. С того времени практически ежегодно летом сообщают о больной семге.

Северян просят вылавливать больную рыбу и обязательно сообщать о ней в органы ветеринарного контроля, поскольку ситуация очень серьезная.