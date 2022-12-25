Следком возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка на железной дороге в Карелии

Следователями возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки от электротравмы в Карелии, сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте.

Следователями Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ по факту смерти девочки 2010 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В воскресенье, 25 декабря, поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути №5 на 402 км железнодорожной станции Голиковка Октябрьской железной дороги обнаружено тело несовершеннолетней. Следствием установлено, что девочка забралась на крышу стоящего грузового вагона, в результате чего получила электротравму несовместимую с жизнью и скончалась на месте происшествия.

Следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, изучаются условия проживания и обучения несовершеннолетней, а также все условия и причины произошедшего.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что ребенок погиб на железной дороге в Петрозаводске. Девочка скончалась до приезда скорой помощи.