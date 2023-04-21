Сотрудница УФСИН Карелии устроила ночной дебош в многоэтажке Петрозаводска

Разгулявшаяся сотрудница УФСИН Карелии в ответ на просьбы соседей многоэтажки остановить беспредел махнула ксивой и матом попросила закрыть дверь.

В паблике «Живой Петрозаводск» жильцы дома по улице Мелентьевой опубликовали видео, на котором запечатлели диалог со своей соседкой – сотрудницей УФСИН Карелии.

Как следует из видеозаписи, жильцы всю ночь терпели шумную гулянку женщины, а к утру, невыспавшиеся, всем домом решили навестить нарушительницу тишины и объяснить, что так отдыхать в многоквартирном доме нельзя. Также пришедшие припугнули разгулявшуюся даму вызовом полиции.

В ответ на претензии соседей женщина попросила матом закрыть двери, а по поводу полицейских посоветовала не горячиться, так как она сама полицейский.

«Я полицейский. Тебе ксиву показать, я отдыхаю. Не будет штрафа, поверьте мне», - сказала сотрудница УФСИН и взмахнула перед лицом соседей красной корочкой.

Обескураженные, они опубликовали видео в соцсети, надеясь, что правоохранители остановят беспредел.

Как данную ситуацию прокомментировали в УФСИН Карелии, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».