Сотрудница УФСИН Карелии устроила ночной дебош в многоэтажке Петрозаводска

Разгулявшаяся сотрудница УФСИН Карелии в ответ на просьбы соседей многоэтажки остановить беспредел махнула ксивой и матом попросила закрыть дверь.
В паблике «Живой Петрозаводск» жильцы дома по улице Мелентьевой опубликовали видео, на котором запечатлели диалог со своей соседкой – сотрудницей УФСИН Карелии.
Как следует из видеозаписи, жильцы всю ночь терпели шумную гулянку женщины, а к утру, невыспавшиеся, всем домом решили навестить нарушительницу тишины и объяснить, что так отдыхать в многоквартирном доме нельзя. Также пришедшие припугнули разгулявшуюся даму вызовом полиции.
В ответ на претензии соседей женщина попросила матом закрыть двери, а по поводу полицейских посоветовала не горячиться, так как она сама полицейский.
«Я полицейский. Тебе ксиву показать, я отдыхаю. Не будет штрафа, поверьте мне», - сказала сотрудница УФСИН и взмахнула перед лицом соседей красной корочкой.
Обескураженные, они опубликовали видео в соцсети, надеясь, что правоохранители остановят беспредел.
Как данную ситуацию прокомментировали в УФСИН Карелии, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».
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