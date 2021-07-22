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Соцсети Карелии: пенсионеры роются в мусоре в поисках еды (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:38, 27 Июля 2021
фото: Виктор Логинов / ВК

В соцсети опубликовано видео, на котором запечатлено, как компания горожан роется в мусорных ящиках.

Ролик называется «Пенсионеры разбирают просроченную еду в Петрозаводске». Он опубликован на странице Виктора Логинова в соцсети.

На видео запечатлены горожане на фоне контейнерной площадки. Люди перебирают мусор. Автор ролика предполагает, что горожане делят вынесенные из магазинов просроченные продукты.

«Петрозаводские пенсионеры продолжают караулить просроченные продукты из магазинов. Очень горькое зрелище», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, как крысы обрели свой дом на помойке в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-07-27 16:35:46
Такое происходит в ПТЗ повсеместно на помойках рядом с "Магнитом". Вот такая у наших пенсионеров достойная старость.
театральный критик
2021-07-27 16:12:46
Начались предвыборные помои. Из какой партии этот режиссер постановщик ?
Изя
2021-07-27 15:53:16
Как хорьки роются . Стабилизец же , надо потерпеть и отнестись с пониманием , а не на помойке рыться ))) :)
юнипер95
2021-07-27 15:47:16
ну и где помощь от Слабуновой? Где Ульянов и Ко?

Новые люди уже летят на помощь?
кир
2021-07-27 15:46:37
Не голодают. Просто халява подвалила. :)
Гость
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