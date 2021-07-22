Соцсети Карелии: пенсионеры роются в мусоре в поисках еды (ВИДЕО)

В соцсети опубликовано видео, на котором запечатлено, как компания горожан роется в мусорных ящиках.

Ролик называется «Пенсионеры разбирают просроченную еду в Петрозаводске». Он опубликован на странице Виктора Логинова в соцсети.

На видео запечатлены горожане на фоне контейнерной площадки. Люди перебирают мусор. Автор ролика предполагает, что горожане делят вынесенные из магазинов просроченные продукты.

«Петрозаводские пенсионеры продолжают караулить просроченные продукты из магазинов. Очень горькое зрелище», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, как крысы обрели свой дом на помойке в Петрозаводске.