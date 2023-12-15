Спасатели Заозерья выезжали на серьезный пожар

Вечером 15 числа в селе Заозерье горела частная баня.

В пятницу, 15 декабря, в 17.26, дежурный караул пожарной части петрозаводского района Соломенное выезжал по тревоге в Заозерье.



На Новоручейной улице загорелась частная баня. Огонь потушили спустя час.



Баня сгорела, пострадавших нет.



По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты, сообщили соломенские огнеборцы.