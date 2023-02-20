Спикер Заксобрания Карелии участвует в Послании президента Федеральному Собранию (ВИДЕО)

Перед началом встречи в Гостином дворе Элиссан Шандалович рассказал о своих ожиданиях от речи главы государства.

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович сегодня работает в Москве. Он участвует в Послании Владимира Путина Федеральному Собранию.



О том, что региональные власти рассчитывают услышать в речи президента, Шандалович рассказал в небольшом видео на своей странице в соцсети.



«Безусловно, все мы ожидаем послание, чтобы услышать позицию по важнейшим проблемам, которые всех нас волнуют, - отметил спикер карельского парламента. - Это и международная повестка, это и СВО, то, как мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят».



Напомним, начало трансляции Послания президента в 12.00.