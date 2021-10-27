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Спортшколам Карелии разрешили проводить тренировки на свежем воздухе

Новости. Общество
13:29, 27 Октября 2021
фото: © zavgoradm37.ru

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Глава Карелии внес новые изменения в ограничительных мерах из-за коронавируса в сфере спорта и физкультуры.

В распоряжение главы республики 26 октября внесены уточнения, регламентирующие проведение в ряде районов спортивных мероприятий и работу организаций дополнительного образования. Об этом сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Так, в Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском, Сегежском районах и в Костомукше разрешается проведение мероприятий Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ. Все остальные спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия остаются на этих территориях под запретом до 15 ноября.

Организации, реализующие программы спортивной подготовки, могут проводить тренировки на открытом воздухе и индивидуальные занятия, а также продолжать подготовку спортсменов-кандидатов в сборные команды России и Карелии.

То же самое относится к организациям дополнительного образования: программы на открытом воздухе разрешены.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал не вводить локдаун в республике, но подписал распоряжение о дополнительных ограничениях из-за коронавируса.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-27 13:58:44
В очередной раз восторгаюсь гениальным решениям партии и правительства!
Запреты на тренировки на улице, с целью борьбы с ковид! :-)
Ну хоть хватило ума отменить.
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