Спортшколам Карелии разрешили проводить тренировки на свежем воздухе

Глава Карелии внес новые изменения в ограничительных мерах из-за коронавируса в сфере спорта и физкультуры.

В распоряжение главы республики 26 октября внесены уточнения, регламентирующие проведение в ряде районов спортивных мероприятий и работу организаций дополнительного образования. Об этом сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Так, в Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском, Сегежском районах и в Костомукше разрешается проведение мероприятий Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ. Все остальные спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия остаются на этих территориях под запретом до 15 ноября.

Организации, реализующие программы спортивной подготовки, могут проводить тренировки на открытом воздухе и индивидуальные занятия, а также продолжать подготовку спортсменов-кандидатов в сборные команды России и Карелии.

То же самое относится к организациям дополнительного образования: программы на открытом воздухе разрешены.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал не вводить локдаун в республике, но подписал распоряжение о дополнительных ограничениях из-за коронавируса.