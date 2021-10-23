Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал не вводить локдаун в республике, но подписал распоряжение о дополнительных ограничениях из-за коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице Вконтакте.

Согласно распоряжению, жители республики старше 60 лет, а также те, у кого имеются хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции и не посещать общественные места, за исключением исполнения трудовых обязанностей и решения вопросов жизнеобеспечения. Это не относится к тем, кто прошел вакцинацию либо переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.



Еще одно правило начнет действовать с 20 ноября в отношении жителей старше 50 лет.

«В организациях без паспорта коллективного иммунитета таких граждан, если они не вакцинированы и не болели коронавирусом в течение полугода, работодатель должен перевести на дистанционный формат работы либо обеспечить им изолированное рабочее место», — пояснил Парфенчиков.



Проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий полностью запрещено в Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском, Сегежском районах и Костомукше до 15 ноября. В других районах такие мероприятия разрешены с условием, что посетители предъявят QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест. Проведение дискотек, работа танцплощадок разрешена только до часу ночи.

Так же введены дополнительные ограничения для общепита в торговых центрах — ресторанных двориков и фуд-кортов.

«Они могут работать, но их необходимо отделить перегородками. Кроме того, QR-код либо справка о вакцинации или о перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест требуется в местах, где посетителям предлагают продукты питания и напитки, готовые к употреблению непосредственно на месте; заведениях самообслуживания; на предприятиях питания, отпускающих продукцию навынос. Исключения: окна выдачи для покупки продуктов с улицы, объекты общественного питания в гостиницах, мотелях и хостелах, а также столовые, буфеты или кафе предприятий для питания работников, в которые исключен вход посторонних лиц», — пояснил глава Карелии.

Посещение стационаров социального обслуживания приостановлено до 1 декабря.



Кроме того, отменено проведение пришкольных и профильных детских лагерей с 30 октября по 7 ноября. Студенты колледжей и техникумов в этот период уйдут на осенние каникулы.

Организации дополнительного образования в нескольких районах Карелии с 25 по 29 октября переходят на дистант. Это Кондопожский, Медвежьегорский, Лоухский, Муезерский, Сегежский, Сортавальский, Калевальский районы, а также Костомукша и Петрозаводск.

«Кроме того, в этих муниципалитетах с 25 по 29 октября использовать исключительно дистанционные технологии необходимо организациям, реализующим программы спортивной подготовки и спортивным клубам. Исключение делается для подготовки кандидатов в сборные команды России и Карелии», — добавил губернатор.