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Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новости. Общество
10:44, 23 Октября 2021
фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал не вводить локдаун в республике, но подписал распоряжение о дополнительных ограничениях из-за коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице Вконтакте.

Согласно распоряжению, жители республики старше 60 лет, а также те, у кого имеются хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции и не посещать общественные места, за исключением исполнения трудовых обязанностей и решения вопросов жизнеобеспечения. Это не относится к тем, кто прошел вакцинацию либо переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Еще одно правило начнет действовать с 20 ноября в отношении жителей старше 50 лет.

«В организациях без паспорта коллективного иммунитета таких граждан, если они не вакцинированы и не болели коронавирусом в течение полугода, работодатель должен перевести на дистанционный формат работы либо обеспечить им изолированное рабочее место», — пояснил Парфенчиков.

Проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий полностью запрещено в Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском, Сегежском районах и Костомукше до 15 ноября. В других районах такие мероприятия разрешены с условием, что посетители предъявят QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест. Проведение дискотек, работа танцплощадок разрешена только до часу ночи.

Так же введены дополнительные ограничения для общепита в торговых центрах — ресторанных двориков и фуд-кортов.

«Они могут работать, но их необходимо отделить перегородками. Кроме того, QR-код либо справка о вакцинации или о перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест требуется в местах, где посетителям предлагают продукты питания и напитки, готовые к употреблению непосредственно на месте; заведениях самообслуживания; на предприятиях питания, отпускающих продукцию навынос. Исключения: окна выдачи для покупки продуктов с улицы, объекты общественного питания в гостиницах, мотелях и хостелах, а также столовые, буфеты или кафе предприятий для питания работников, в которые исключен вход посторонних лиц», — пояснил глава Карелии.

Посещение стационаров социального обслуживания приостановлено до 1 декабря.

Кроме того, отменено проведение пришкольных и профильных детских лагерей с 30 октября по 7 ноября. Студенты колледжей и техникумов в этот период уйдут на осенние каникулы.

Организации дополнительного образования в нескольких районах Карелии с 25 по 29 октября переходят на дистант. Это Кондопожский, Медвежьегорский, Лоухский, Муезерский, Сегежский, Сортавальский, Калевальский районы, а также Костомукша и Петрозаводск.

«Кроме того, в этих муниципалитетах с 25 по 29 октября использовать исключительно дистанционные технологии необходимо организациям, реализующим программы спортивной подготовки и спортивным клубам. Исключение делается для подготовки кандидатов в сборные команды России и Карелии», — добавил губернатор.

 

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Комментарии

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stranger
2021-10-23 13:50:04
Что укрепляет иммунитет человека? Предполагаю, качество воздуха, питьевой воды и питания. Благодаря мудрости кормчих производство (фабрики, заводы) практически уничтожены, выбросы в атмосферу минимальны. Питьевая вода- здесь масса вопросов по качеству соответствия оной. Питание, на этой теме оттоптались все, кому не лень. Лучше от этого ни ассортимент, ни качество, а, главное, цена не соответствует стандартам, принятым на бумаге. Вот где надо проявить административный ресурс. Для этого, правда, надо обладать им реально, а не декларированно представлять то, чего нет. Запретить, не пущать, закрыть- много ума не надо.
Кир
2021-10-23 14:10:05
stranger, а вот в финляндии с таким же климатом... Не пора ли туда свалить? А здесь не ныть?
Вася
2021-10-23 12:35:03
Люди у нас ценят стабильность.
Leopol'd
2021-10-23 12:28:29
А куда деваться?! В Спб ввели ограничения, в Москве локдаун. Должны же они куда-то ехать на "ноябрьские"!
Бабенка
2021-10-23 12:19:57
Мы здесь власть и мы будем диктовать свою непреклонную волю всему местечковому либероидному сообществу. Меньшинство подчиняется большинству. Мы большинство
Вася
2021-10-23 12:15:02
я тут ,я живой)))
Кир
2021-10-23 12:08:41
Под вирусом вася совсем болтливым стал. Когда успокоится, надоел.
Мойша
2021-10-23 11:59:53
В "Карале", зале , сегодня куча соревнований!? И чего? Как теперь, посмотреть хотел...
Изя
2021-10-23 11:54:11
Да , наплевать . Работать то не пробовал деятель . Регион в полном дерьме (((((((((((((( :)
Вася
2021-10-23 11:50:01
Какие вам нужны еще доказательства что Спутник V работает?
Вася
2021-10-23 11:45:41
Иностранцы, которые приезжают в Россию, чтобы вколоться Спутником, а потом возвращаясь домой покупают(!!!) справку о том провакцинированны Пфайзером)))))))),
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