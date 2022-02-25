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Спортсмен из Карелии стал чемпионом России по пулевой стрельбе среди глухих

Новости. Спорт
18:20, 01 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Артем Козлов победил на Чемпионате России по спорту глухих в Казани.

Сегодня, 1 марта, карельский спортсмен, мастер спорта международного класса Артем Козлов завоевал золото на Чемпионате России по пулевой стрельбе среди глухих, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Соревнования проходят с 22 февраля по 3 марта в спортивном центре «Динамо» в Казани.  В них принимают участие около 70 спортсменов из 21 региона.

Ранее сообщалось, ориентировщица из Карелии достойно выступила на чемпионате мира.

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