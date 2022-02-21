Спортсменка из Карелии покорила рекордную высоту в День защитника Отечества

Анжелика Васильева из Карелии заняла первое место на Всероссийских соревнованиях.

Юная спортсменка из Карелии Анжелика Васильева выиграла Всероссийские соревнования «Гран-при Московской области на призы И. А. Приваловой». В прыжках в высоту, проходивших 23 февраля, девушка завоевала золотую медаль, преодолев высоту 170 сантиметров.

Ученица Ломоносовской гимназии представляла команду СШОР 3 в Петрозаводске. Тренируют спортсменку Зноевы Сергей Анатольевич и Ольга Михайловна.

Ранее ориентировщики из Карелии отличились на федеральных и международных турнирах.