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Стали известны планы властей Петрозаводска о ценах на проезд в троллейбусах

Новости. Общество
13:34, 17 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Администрация Петрозаводска не планирует поднимать стоимость проезда в троллейбусах в первом квартале 2022 года.

Это следует из проекта бюджета города на следующий год.

В документе указана сумма субсидии, которую планируется выделить ПМУП «Городской транспорт», которое обслуживает троллейбусные маршруты. Размер субсидии зависит, в том числе, от стоимости проезда.

«Объем бюджетных ассигнований рассчитан с учетом сохранения стоимости проезда и реализации билетов на уровне 2021 года», — говорится в пояснительно записке к проекту бюджета.

Такое же решение принято по стоимости месячных проездных билетов для студентов. Их цена останется на уровне 2021 года.

Предусмотренной суммы достаточно, чтобы компенсировать убытки ПМУП «Городской транспорт» за период с января по март 2022 года. После этого администрация вернется к вопросу о субсидировании предприятия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эно
2021-11-17 14:46:39
хорошо. Либералы очень недовольны
Offff
2021-11-17 16:29:44
Эно/социопат . А почему лдпровцы недовольны ? Ты что то знаешь ? Или , ты так завидуешь их успехам ? ))
кир
2021-11-17 14:24:41
Проездные студенческие билеты поддерживаю. :)
Os
2021-11-17 13:52:58
Смысла нет - осталось 3 маршрута всего, тогда вообще пассажиров не останется. Да и Тройку обещали льготную.
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