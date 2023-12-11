Стали известны победители VII международного кинофестиваля Arctic open

Фильм «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова получил гран-при VII Arctic open.

В Архангельске завершил свою работу международный кинофестиваль Arctic open. Победителей награждали в Архангельском театре драмы им. Ломоносова. В деловой программе этого кинособытия принял участие эксперт из Карелии.

Лучшим игровым полнометражным фильмом стала работа Бориса Хлебникова «Снегирь» (16+). В нем рассказывается о тяжелом труде команды, которая ловит рыбу на судне «Снегирь» в неприветливых условиях северного моря.

Лучшим документальным фильмом признана кинолента «Отцы» (18+) режиссера Юрия Мокиенко.

Победу в номинации «короткометражное кино» одержал фильм «Чемодан» (18+). Режиссеры киноленты Саман Хоссейнпуор и Ако Зандкарими из Ирана.

В конкурсной программе кинофестиваля участвовали 53 фильма из 17 стран.

Фильмы VII Международного кинофестиваля Arctic open можно будет увидеть в первой половине 2024 года в Сыктывкаре и Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм».