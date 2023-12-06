Региональное кино может стать двигателем развития северных территорий

В Архангельске стартовал VII международный кинофестиваль Arctic Open, где принимает участие эксперт из Карелии.

В этом году в шорт-лист кинофестиваля вошло 58 фильмов из 17 стран, 11 из них полнометражные игровые. Участники мероприятия также увидят 23 документальных и 24 короткометражных фильмов.

В конкурсной программе фильмы из России, совместного производства с европейскими странами — Францией, Латвией, Польшей, а также из Азербайджана, Ирана, США, Сингапура, Канады, Нидерландов и других стран

Для участников киномарафона подготовлены деловая и образовательная программы, где обсуждаются проблемы развития северных территорий.

«Инициативные люди, их проекты, которые меняют жизнь, их необъяснимая любовь к "своему" месту - это то, что помогает развивать наши территории. На Севере это делать сложнее. Одним из таких двигателей в регионах Арктики, в том числе и в Карелии, может стать региональное кино. Это классный творческий инструмент, который может повлиять на экономику, бизнес, инфраструктуру, имидж, молодёжь - на многое. И даже маленькими шагами, маленькими проектами, маленькими фильмами люди могут двигать целый регион вперёд, при этом, заряжая других. Об этом мы и говорили на деловой программе», - поделилась Софья Алексеева, руководитель продюсерского центра «Час 23» в Петрозаводске.

Кинофестиваль Arctic Open завершится 10 декабря.