Карелия может стать одной из площадок для кинолокаций международного кинофестиваля Arctic Open

В Архангельске пройдет VII Международный кинофестиваль Arctic Open (6+).

Фестиваль откроется 7 декабря. В этом году в его шорт-лист вошло 58 фильмов из 17 стран, из которых 11 — полнометражных игровых, 23 документальных и 24 короткометражных.

В конкурсной программе фильмы из России, совместного производства с европейскими странами — Францией, Латвией, Польшей, а также из Азербайджана, Ирана, США, Сингапура, Канады, Нидерландов и других стран.

Для участников киномарафона подготовлены деловая и образовательная программы, где будут обсуждаться проблемы развития северных территорий, а также новые площадки для кинолокаций. Одной из них станет Республика Карелия.

Отметим, что в прошлом году Союз кинематографистов Карелии для поиска таких локаций в нашем регионе организовал целую киноэкспедицию. Первыми площадками стали Пряжинский, Питкярантский и Кондопожский районы. За те дни было найдено 42 места для съемок фильмов.

Кинофестиваль Arctic Open завершится 10 декабря.