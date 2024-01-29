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В Петрозаводске откроется «Резиденция Борея»

Новости. Общество
08:40, 31 Января 2024
фото: © Администрация Петрозаводска / ВК

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Для посетителей организуют викторины и мастер-классы.

В фестивальные дни «Гипербореи – 2024», с 6 по 10 февраля, с 12.00 до 18.00 в атриуме отеля «Cosmos Petrozavodsk» будет открыта «Резиденция Борея» (0+). Жители и гости Петрозаводска смогут бесплатно посетить площадку, сфотографироваться на троне, погадать на древних рунах и попробовать вкусное угощение в кафе. Об этом рассказали в паблике мэрии карельской столицы.

В главный день «Гипербореи», 10 февраля, для посетителей резиденции подготовят множество различных мероприятий. Так, у желающих будет возможность провести фотосессию с Бореем: с 11.00 до 11.30, с 12.30 до 13.00 и с 14.30 до 15.00.

Кроме того, с 12.00 до 18.00 клуб экскурсоводов «ПИК» организует викторину «ПростоНАУКА» (6+). Участники познакомятся с историей и учеными Карельского научного центра, а также ответят на вопросы по биологии, литературе и другим наукам. Победителей наградят призами.

А с 12.00 до 16.00 пройдет интерактивная программа от Петрозаводской централизованной библиотечной системы «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух» (6+). Взрослые и дети смогут поучаствовать в викторине «Великие изобретения человечества», собрать пазлы и раскрасить «Научные раскраски». Все желающие познакомятся с журналом «Юный эрудит».

В зале «Селена» с 12.00 до 14.00 расскажут (12+) о проекте «В соседстве с медведями». В 13.00 и 13.30 посетителям предложат создать экосувенир в рамках мастер-класса по росписи силуэтов обитателей Водлозерья. В 16.00 некоммерческий фонд поддержки отечественной литературы организует представление «50 рун Калевалы».

Записаться на бесплатные мастер-классы можно по почте: visitpetrozavodsk@mail.ru или по телефонам: 76-21-22 и +7 911 401-42-59. Мероприятия пройдут по адресу: улица Куйбышева, 26.

Подробнее обо всех мастер-классах – в паблике Городского дома культуры.

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