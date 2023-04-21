Стали известны подробности спасения рыбаков из Карелии в Онежском озере

Сотрудники МЧС спасли двоих рыбаков, перевернувшихся на лодке в Онежском озере в Карелии, сообщили в КРПСС.

По уточненной информации карельской республиканской поисково-спасательной службы, 10 июня, в 14.15, в службу «112» поступило сообщение о том, что в Онежском озере, на административной территории Пудожского района, перевернулась лодка.



В ней находились двое мужчин, жители Санкт-Петербурга.



На место происшествия выехали специалисты петрозаводского поисково-спасательного отряда. Мужчин спасли и довезли до берега.