Стали известны подробности столкновения двух иномарок на юге Карелии

В ГИБДД республики рассказали подробности аварии на трассе «Кола», в которой пострадал молодой водитель.

Вчера вечером, 2 января, на 317 километре трассы «Кола» в Олонецком районе столкнулись две иномарки. Автомобили получили повреждения и были отбуксированы с проезжей части.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, 64-летний водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с автомобилем Nissan, за рулем которого находился 26-летний молодой человек.

В результате аварии водитель Nissan был травмирован. По факту ДТП проводится проверка.