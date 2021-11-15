890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Неизвестные пробили петардой стекло автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 10:58

Стали известны подробности столкновения двух иномарок на юге Карелии

Новости. Происшествия
12:29, 03 Января 2022
фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Новости партнеров

В ГИБДД республики рассказали подробности аварии на трассе «Кола», в которой пострадал молодой водитель.

Вчера вечером, 2 января, на 317 километре трассы «Кола» в Олонецком районе столкнулись две иномарки. Автомобили получили повреждения и были отбуксированы с проезжей части.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, 64-летний водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с автомобилем Nissan, за рулем которого находился 26-летний молодой человек.

В результате аварии водитель Nissan был травмирован. По факту ДТП проводится проверка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
31.12.2021, 12:40
Очереди за хлебом выстроились в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.01.2022, 21:27
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)
31.12.2021, 15:24
Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии

Чтиво

31.12.2021 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу» 3
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностью благодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»