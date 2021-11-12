Две иномарки разбились в столкновении на юге Карелии (ФОТО)

Автомобили столкнулись на трассе "Кола" в Олонецком районе.

Как сообщили в паблике пожарной охраны Олонецкого района, 2 января в 19.13 на пульт службы спасения поступила информация о ДТП на трассе «Кола». Два легковых автомобиля столкнулись на 317 километре трассы.

На место аварии выехал личный состав пожарной части села Коткозера. Спасатели отключили аккумуляторы и организовали бесперебойное движение по трассе. Также пришлось отбуксировать с проезжей части пострадавшие в аварии автомобили.

Как уточнили в пожарной охране, в аварии никто не погиб и не был травмирован.