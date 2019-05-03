Стали известны подробности столкновения грузовика и электропоезда "Ласточка" в Карелии

Стали известны подробности аварии в Лахденпохском районе Карелии, где утром 3 мая грузовой автомобиль "Урал" столкнулся с поездом "Ласточка" из Петербурга.

Напомним, три человека пострадали в аварии с участием грузового автомобиля и электропоезда в Лахденпохском районе Карелии утром 3 мая.

Как сообщили изданию "Фонтанка" в пресс-службе Октябрьской железной дороги, грузовой "Урал" выехал на железнодорожный переезд на перегоне Элисенваара – Яккима в половине десятого утра. Дежурного работника не было, но световая сигнализация перед приближающимся поездом № 821 работала исправно. Экстренное торможение машинисту не помогло, и "Ласточка" столкнулась с грузовиком.

"В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира грузового автомобиля. Схода подвижного состава нет", – уточнили в пресс-службе.

Авария больше чем на час задержала поезд № 821 Петербург – Суоярви. Других сбоев в железнодорожном расписании не ожидается.