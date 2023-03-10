Стали известны подробности воскресного ДТП в Карелии, где спасатели вытаскивали автомобиль из сугроба

Аварию на трассе Петрозаводск–Суоярви устроил 61-летний водитель.

Напомним, 12 марта в 12:03 сотрудники пожарной части № 70 по охране поселка Эссойла привлекался к ликвидации последствий Д. П. Авария произошла на 62 км автодороги 86К-10 Петрозаводск-Суоярви. Автомобиль занесло, он съехал в сугроб.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, на 60 км автодороги Петрозаводск — Суоярви 61-летний водитель автомобиля LADA Granta при прохождении правого поворота допустил съезд в кювет. 18-летнему пассажиру было назначено лечение.

По факту ДТП проводится проверка.