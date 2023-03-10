Автомобиль вылетел с трассы в Карелии, два человека пострадали

Авария с двумя пострадавшими произошла на трассе Петрозаводск-Суоярви.

По сообщению пряжинского отряда спасателей, 12 марта в 12:03 сотрудники пожарной части № 70 по охране поселка Эссойла (3 человека, 1 ед. техники), привлекался к ликвидации последствий ДТП. Авария произошла на 62 км автодороги 86К-10 Петрозаводск-Суоярви. Автомобиль занесло, он съехал в сугроб.

«Травмированых - 2 человека. Погибших – нет», - пишут в паблике «ОПС по Пряжинскому району».

Ранее сообщалось, женщина-водитель устроила ДТП с двумя пострадавшими на трассе в Карелии.