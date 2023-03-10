Автомобиль вылетел с трассы в Карелии, два человека пострадали

Авария с двумя пострадавшими произошла на трассе Петрозаводск-Суоярви.
По сообщению пряжинского отряда спасателей, 12 марта в 12:03 сотрудники пожарной части № 70 по охране поселка Эссойла (3 человека, 1 ед. техники), привлекался к ликвидации последствий ДТП. Авария произошла на 62 км автодороги 86К-10 Петрозаводск-Суоярви. Автомобиль занесло, он съехал в сугроб.
«Травмированых - 2 человека. Погибших – нет», - пишут в паблике «ОПС по Пряжинскому району».
Ранее сообщалось, женщина-водитель устроила ДТП с двумя пострадавшими на трассе в Карелии.
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