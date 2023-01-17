Стало известно, что случилось с рысью, пугавшей жителей райцентра в Карелии

В Минприроды Карелии рассказали о том, что рысь, наведавшаяся в центр Пудожа, ушла в лес.

Как нам рассказали в пресс-службе Минприроды Карелии, рысь, которую в конце прошлой недели заметили жители Пудожа, вернулась в лес.



Напомним, на выходных в сети появилось видео, на котором вечером 20 января мужчина с женщиной прячутся в подъезде от рыси, которая неожиданно появилась из темноты.

«Рысь из Пудожа не уходит, а гуляет по городу и пугает жителей», - написано в комментарии к видео.



Также напомним, зверь появился в центре Пудожа в пятницу, 20 января. Пудожане засняли лесную гостью на дереве.





