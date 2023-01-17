Рысь забрела в город на востоке Карелии (ВИДЕО)

Жители Пудожа отметили, что дикая гостья пришла выразить недовольство вырубками лесов.

В паблике «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости» опубликовано видео рыси на дереве в одном из районных центров Карелии.



«В центре Пудожа, что примечательно, возле Лесхоза, была обнаружена рысь. Видимо, пришла спросить за лес, который так активно вырубают», - говорится в сообщении.



Напомним, 17 января Столица на Онего писала о том, что в одном из поселков Карелии рысь вышла к людям.