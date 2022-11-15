Стало известно, кто пострадал в аварии на юге Карелии

Глава Минздрава Карелии рассказал подробности ДТП в Олонецком районе.

Михаил Охлопков в своем телеграм-канале «Антидот» сообщил об аварии, произошедшей в Олонецком районе Карелии на 305 километре трассы «Кола».

В аварии — двое пострадавших. Один — житель города Волхов 1954 года рождения — получил множественные переломы. Второй — житель Санкт-Петербурга 1978 года рождения — был госпитализирован с травмами средней тяжести. Оба пострадавших поступили в Олонецкую ЦРБ.

Как «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД Карелии, столкнулись легковой автомобиль марки Mazda и грузовой фургон. По информации Госавтоинспекции, оба пострадавших находились в фургоне.

Напомним, авария с участием двух автомобилей произошла в Олонецком районе на трассе «Кола».