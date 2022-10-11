Спасатели вырезали пострадавших из столкнувшихся автомобилей на трассе «Кола» в Карелии(ФОТО)

Вечером 9 декабря в Олонецком районе произошла авария с участием двух автомобилей.

В паблике пожарной службы Олонецкого района появилась информация об аварии, произошедшей на 305 километре трассы «Кола» сегодня, 9 декабря.

Сообщение на пульт дежурного о столкновении поступило в 16.40. На место немедленно выехали спасатели — 4 человека из Олонца и 2 из села Коткозеро.

Как выяснилось, на трассе столкнулись и после этого вылетели в кювет два автомобиля. Спасатели деблокировали пострадавших в машинах и отключили аккумуляторы. Травмы в ДТП получили два человека.